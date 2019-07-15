Трамп отправил домой небелых женщин Конгресса и пожалел

Президент США Дональд Трамп оправдался за «отправку домой» женщин Конгресса — выходцев из других стран. Об этом он написал в Twitter.

«Так печально видеть, как демократы защищают людей, которые так плохо говорят о нашей стране(..) Всякий раз, когда они конфликтуют, они называют своих противников, включая [Председателя Палаты представителей Конгресса] Нэнси Пелоси, “расистами”», — отметил Трамп.

Ранее американский лидер написал другой пост, в котором заявил, что «"прогрессивные" женщины-демократы из Конгресса, которые изначально были выходцами из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой, (...) теперь громко и злобно рассказывают народу Соединенных Штатов, самой великой и могущественной нации, о том, каким должно быть наше правительство». Кроме того, он предложил им вернуться обратно и помочь своим государствам. После этого Трампа обвинили в расизме в The New York Times и других крупных СМИ.

В феврале бывший юрист Трампа Майкл Коэн, выступая перед комитетом палаты представителей США по наблюдению и реформам, заявил, что американский президент — расист, презирающий чернокожих. Коэн также рассказал, что однажды, когда он ехал с Трампом по неблагополучному району в Чикаго, тот сказал, что только чернокожие могут так жить, а также добавил, что афроамериканцы не станут за него голосовать, потому что слишком тупы для этого.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!