Оскорбившаяся сомалийка из Конгресса призвала к импичменту Трампа

Американская конгрессвуман-уроженка Сомали Ильхан Омар заявила, что президент США Дональд Трамп нарушает права человека, и поэтому парламент должен инициировать процедуру импичмента. Соответствующее выступление опубликовано в Twitter журнала Mother Jones.

«Президент нарушает основополагающие права человека», — отметила Омар. Она добавила, что нынешняя администрация президента является «наиболее коррупционной» за всю историю. Кроме того, конгрессвуман обвинила Трампа в оправдании «белых неонацистов». Ее поддержали другие женщины Конгресса, в частности, Александрия Окасио-Кортес и Рашида Тлаиб.

Материалы по теме Почему исламисты молятся о победе Трампа К чему может привести антимусульманская риторика кандидата от республиканцев

15 июля сообщалось, что американский лидер написал пост в Twitter, в котором заявил, что «"прогрессивные" женщины-демократы из Конгресса, которые изначально были выходцами из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой, (...) теперь громко и злобно рассказывают народу Соединенных Штатов, самой великой и могущественной нации, о том, каким должно быть наше правительство». Кроме того, он предложил им вернуться обратно и помочь своим государствам. Затем на пресс-конференции, как передает CNN, Трамп отдельно подчеркнул, что Омар якобы восхваляла Аль-Каиду (запрещена в России).

Ильхан Омар покинула Сомали еще будучи ребенком. Четыре года она провела в кенийском лагере для беженцев, после чего переехала в США. В ноябре 2016 года она выиграла выборы в одном из округов Миннесоты, набрав 80 процентов голосов, и стала первым американским законодателем сомалийского происхождения.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!