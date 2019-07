Американская невеста-республиканка выбрала свадебное платье в честь Трампа

Одра Лемонс и Джефф Джонсон, новобрачные-республиканцы из штата Мичиган (США), выбрали для своей свадьбы наряды, выражающие поддержку президенту Трампу и его политическому курсу. Об этом сообщает Daily Mail.

33-летняя Одра заказала подвенечное платье белого цвета, на котором большими красными буквами от ворота до подола был написан предвыборный лозунг Трампа: Make America great again («Сделаем Америку снова великой»). На фотографиях в своем аккаунте в Instagram Лемонс позирует с автоматом в руках, выражая тем самым поддержку закону о свободном ношении оружия. Жених Одры, 35-летний Джефф, служивший в американских военно-морских силах, надел на свадьбу парадную военную форму со знаками отличия и наградами.

Ранее сообщалось, что невесту, решившую превратить свой длинный свадебный наряд в мини-платье в домашних условиях, высмеяли в сети. Девушка купила шелковое платье без бретелей c шлейфом и золотистой отделкой в магазине секонд-хенд и решила его самостоятельно укоротить. Результат своего труда она выложила в Facebook-группу That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»). Пользователи раскритиковали ее. «Выглядит так, будто подол платья попал в газонокосилку», — высмеяла платье одна из пользовательниц.

