Гостью свадьбы пристыдили за похожее на нижнее белье платье

Пользователи сети обругали гостью свадьбы за похожее на нижнее белье платье, в котором она собралась прийти на торжество. Об этом сообщает The Sun.

Женщина под ником vvbee43 выложила на свадебном форуме Wedding Bee фотографию сатинового платья-комбинации с леопардовым принтом австралийского бренда Carol Skoufis и осведомилась, подходит ли оно для события. «Я приглашена на свадьбу в августе и хочу прийти туда вот в этом. Пара попросила быть в коктейльном наряде. Что вы думаете?» — подписала она публикацию.

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Пользователи форума раскритиковали гостью за выбор неподобающего наряда. «Оно похоже не на коктейльное платье, а на ночную рубашку. Я бы продолжила поиски», — прокомментировала одна из них. «Оно не белое, но все равно выглядит как нижнее белье», — поддержала другая. «Это бы не подошло ни на одну свадьбу из всех, где я была. Если только она не состоится в зоопарке», — язвила еще одна комментаторша.

Ранее в июле сестру жениха раскритиковали в соцсетях за то, что она надела на свадьбу белое платье в попытке перещеголять невесту. В Facebook-сообществе, пользователи которого регулярно высмеивают свадебные наряды, появилась фотография со дня торжества. На снимке невеста в белом кружевном платье со шлейфом позирует рядом с женихом, а слева от них стоит женщина в длинном вечернем платье, также сшитом из белой ткани, и в черных перчатках. Подписчики группы бросились ругать золовку невесты за бездумный выбор наряда.

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