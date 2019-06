Невеста захотела пощеголять кольцом и была осмеяна за «протухший» ноготь

Анонимная невеста хотела пощеголять помолвочным кольцом с крупным камнем, но из-за неаккуратного маникюра ее фотография попала в Facebook-сообщество That's It, I'm Ring Shaming: Can't Stop Won't Stop («Вот так я смеюсь над кольцами, не могу и не хочу останавливаться»). Об этом сообщает The Sun.

На появившемся в сети снимке девушка демонстрирует перстень с квадратным драгоценным камнем и россыпью из камней помельче. Однако внимание пользователей Facebook больше привлекли ее ногти: маникюр сполз наверх, а кутикула не была обработана. «Не смотрите на ногти, им нужна коррекция», — призвала невеста в описании к посту.

Однако критики все же высказали свое отвращение в комментариях. «Твоя маникюрша поработала ужасно, как и твой мужчина, выбрав это кольцо», — съязвил один из них. «Безымянный палец как будто протух», — ужаснулся другой. «Выброси маникюршу, кольцо и мужчину и начни новую жизнь!» — рекомендовала третья подписчица сообщества. «На этом фото плохо вообще все», — заявила четвертая.

Ранее в июне другая неизвестная пользовательница Facebook решила похвастаться необычным обручальным кольцом, но также подверглась критике за неопрятный маникюр. На фотографии, которую она разместила в соцсети, запечатлено крупное кольцо с морской раковиной, а также отросшие ногти с толстым неаккуратным слоем розового лака. «У человека тонны фотографий, на которых она хвастается своим богатством, а она не может найти приличную маникюршу?» — пристыдил девушку один из подписчиков группы.

