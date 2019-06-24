Невеста покичилась необычным кольцом и была пристыжена за грязные ногти

Анонимная пользовательница Facebook решила похвастаться необычным обручальным кольцом, но подверглась критике за неопрятный маникюр. На это обратили внимание в Mirror.

На фотографии, которую она разместила в соцсети, запечатлено крупное кольцо с морской раковиной, а также отросшие ногти с толстым неаккуратным слоем розового лака.

Эта публикация попала в Facebook-сообщество, где регулярно высмеиваются свадебные курьезы. «У человека тонны фотографий, на которых она хвастается своим богатством, а она не может нанять приличную маникюршу?» — пристыдил один из подписчиков группы. «Вероятно, под этими ногтями накопилась грязь», — ужаснулся другой. «Я не могу смеяться над кольцом, потому что вижу тут только ногти», — признался третий.

Это не первый раз, когда пользователи сети глумятся над неудачным маникюром будущих невест. Ранее в июне то же самое случилось с другой девушкой. На снимке, который она опубликовала в соцсетях, помимо крупного кольца с квадратным камнем, заметили окрашенные в розовый и золотой цвета накладные ногти, которые сползли вверх.

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