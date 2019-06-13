Невеста похвасталась большим кольцом и была высмеяна за маникюр

Неизвестная невеста похвасталась обручальным кольцом в социальных сетях и была высмеяна за маникюр. Об этом сообщает The Mirror.

На снимке, опубликованном девушкой, продемонстрировано украшение квадратной формы с большим камнем в центре. Также на фотографии виден маникюр невесты — окрашенные в розовый и золотой цвет накладные ногти, которые сползли вверх.

Пользовательницы сети раскритиковали девушку за неухоженность. «Это кольцо так же ужасно, как и то, что, черт возьми, происходит с ее ногтями», — пошутила одна комментаторша. «Я даже не могу сосредоточиться на кольце, глядя на ее ногти», — поддержала вторая пользовательница. «Похоже, ноготь пытается убежать от этого кольца», — съязвил третий подписчик.

Один пользователь даже не поверил в то, что снимки настоящие, так как никогда не видел настолько плохого маникюра.

В мае пользовательницы интернета высмеяли невесту за слишком маленькое помолвочное кольцо, фотографию которого она выложила в сеть. Девушек возмутили не только размеры кольца, но и то, что оно понравилось невесте.

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