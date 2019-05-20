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Пользователей сети ужаснуло обручальное кольцо из человеческой пуповины

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Пользователей сети ужаснуло обручальное кольцо из человеческой пуповины, которым похвасталась анонимная невеста в Facebook. Об этом сообщает Daily Mail.

Обладательница кольца пояснила, что обожает винтажные украшения, и поделилась фотографией в соцсети. «Камень сделан из грудного молока, пуповины моего младшего сына, волос обоих моих сыновей и кусочков золота», — рассказала она в публикации.

Ее публикацией поделились в Facebook-сообществе, где пользователи высмеивают неудачные обручальные кольца. Прочитав описание снимка, некоторые подписчики заявили, что им стало физически плохо. «Итак, мне нужно немного сбросить вес. Вот и мотивация. Теперь, когда я захочу перекусить, я просто подумаю об этом кольце», — съязвила одна пользовательница. «Меня только что вырвало», — призналась другая. «Мое нежелание иметь детей только что укрепилось», — пошутила третья. «Меня не беспокоят волосы. Я бы так не сделала, но это всего лишь волосы. А вот пуповина — это протухший кусок мяса, и я не понимаю, почему матери его хранят», — возмутилась четвертая.

Ранее в мае женщина поделилась фотографией помолвочного кольца из волос жениха. Фотография необычного украшения стала вирусной и набрала множество комментариев. «Может быть, она достала его волосы из водоотводной трубы и намотала себе на палец? Он вообще знает, что они обручены?» — предположили пользователи.

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