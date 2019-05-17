Платье невесты сравнили с «лохмотьями Золушки»

Подписчики Facebook-сообщества, публикующего свадебные курьезы, высмеяли неудачный выбор платья анонимной невесты. На это обратило внимание издание The Sun.

Девушка разместила фотографию, на которой она стоит в наряде, сшитом из двух разных материалов. Розовый лоснящийся верх платья облегает туловище девушки, а из-под него торчит длинный белый подол с оборками.

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Пользователи соцсети раскритиковали платье, сравнивая его с «лохмотьями Золушки».

«Оно выглядит как косплей на платье Золушки после того, как его разорвала сводная сестра», — съязвил один из них. «Выглядит очень знакомо», — согласился другой, прикрепляя к посту скриншот из диснеевского мультфильма. «Я чувствую, как от него веет полиэстером. У него аура пластмассы», — заметил третий. «Хотел бы я прийти на эту грустную-грустную свадьбу», — пошутил четвертый.

В мае пользователи того же сообщества обругали свекровь, которая пришла на свадьбу сына в подвенечном платье в попытке перещеголять невестку. Неизвестная девушка рассказала о случившемся и приложила к посту снимок женщины в облегающем белом платье без бретелек и с длинным шлейфом. «Ребята, это тетя моего мужа на свадьбе своего сына. Леди, что, черт возьми, ты творишь?» — недоумевала автор публикации.

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