Свекровь обругали за попытку перещеголять невестку на ее свадьбе

Пользователи сети высмеяли свекровь, которая пришла на свадьбу сына в подвенечном платье в попытке перещеголять невестку. Об этом сообщает The Sun.
Анонимная девушка рассказала о случившемся в группе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») в Facebook и приложила к посту снимок женщины в облегающем белом платье без бретелек и с длинным шлейфом. «Ребята, это тетя моего мужа на свадьбе своего сына. Леди, что, черт возьми, ты творишь?» — недоумевала автор публикации.
Она не раскрыла реакцию самой невесты на платье будущей свекрови, однако другие подписчики группы раскритиковали такой выбор наряда. «Какая жалкая попытка привлечь внимание», — написал один из них. «Да уж. Мне оно нравится больше, чем платье самой невесты», — заметил другой. «Я бы отказалась позировать рядом с ней», — высказался третий. «Сумасшедшая», — ругали четвертые.
Ранее в мае анонимная гостья пожаловалась на портале Mumsnet, что боится перещеголять невесту на свадьбе, и тут же столкнулась с насмешками пользователей. Женщина выложила фотографию атласного платья асимметричного кроя с принтом из крупных розовых роз и задала вопрос, уместно ли приходить в нем на свадьбу. Большинство комментаторов раскритиковали наряд.