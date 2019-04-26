Свидетельница захотела откровенное платье на свадьбу и вывела из себя невесту

Неизвестная невеста пожаловалась на свидетельницу, которая решила прийти на ее свадьбу в неподобающем наряде. Об этом сообщает The Sun.

Девушка рассказала о случившемся в группе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») в Facebook и приложила к посту скриншот переписки. Из нее становится ясно, что свидетельницу не устроило слишком длинное платье, которое для нее подобрала невеста. Когда ей предложили альтернативу в виде кружевного розового платья средней длины, она заявила, что не любит кружева. Затем свидетельница прислала собственный вариант: облегающее мини-платье с длинными рукавами и глубоким вырезом на груди.

Это платье показалось невесте чересчур откровенным. «Я ругаю свою свидетельницу по очевидным причинам», — написала она в соцсети. Участники группы поддержали ее. «Я тут на стороне невесты. Свидетельнице нужно остыть… Это платье не для подружки невесты», — возмутилась одна из них. «Совершенно недопустимо!» — согласилась другая. «О боже! Я бы умерла от смеха по дороге к алтарю», — высказалась третья девушка.

Ранее в апреле в том же Facebook-сообществе появилась другая жалоба: невеста обидела будущую свидетельницу, подобрав ей на церемонию костюм «фаршированной сосиски». «Я заказала платье самого большого размера, и это выглядело отвратительно», — посетовала она на голубое льняное платье и добавила, что чуть не разрыдалась, поскольку в таком виде почувствовала себя «толстой уродиной».

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