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Выбранное невестой платье «фаршированной сосиски» оскорбило свидетельницу

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Невеста обидела будущую свидетельницу, подобрав ей костюм «фаршированной сосиски» на церемонию свадьбы. Об этом сообщает The Sun.

Анонимная свидетельница опубликовала фото в группу That's It, I'm Wedding Shaming («вот так я насмехаюсь над свадьбами») в Facebook. На нем она запечатлена в голубом льняном платье. «Я заказала платье самого большого размера, и это выглядело отвратительно», — пожаловалась она и добавила, что чуть не разрыдалась, поскольку в таком виде почувствовала себя «толстой уродиной». Более того, по словам свидетельницы, платье просвечивало, а другая подружка невесты — обладательница стройной фигуры — выглядела в нем прекрасно.

«Когда я показала невесте фото, она сказала, что я выгляжу отлично. Но я огорчена тем, что у алтаря и на всех ее фотографиях я буду выглядеть фаршированной сосиской», — продолжила сетовать женщина.

Многие пользователи соцсети поддержали ее и предложили бойкотировать свадьбу. «Знаешь, некоторые девушки — настоящие стервы. Им нравится, что их друзья выглядят хуже, чем они», — предположила одна комментаторша. «Если бы она была хорошей подругой и любила тебя, она бы все поняла и выбрала другое платье такого же цвета», — согласились другая. «Платье абсолютно чудовищное и не украшает твою фигуру», — ужаснулась третья.

Ранее в апреле невеста отказалась пускать на свадьбу юную родственницу из-за неподходящего внешнего вида. Она опубликовала фотографию маленькой девочки в ярком сине-красном платье с блестящими звездами в стиле супергероини Капитана Марвела. «Сегодня была у будущих родственников, они там выбирали наряд для племянницы моего жениха. Я сказала им продолжить поиски. Неужели люди не понимают, в чем следует приходить на свадьбу?» — пожаловалась девушка.

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