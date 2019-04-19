Невеста отказалась пускать родственницу мужа на свадьбу из-за внешнего вида

Привередливая невеста отказалась пускать на свадьбу юную родственницу из-за неподходящего внешнего вида. Об этом сообщает Daily Mail.

Невеста опубликовала фотографию маленькой девочки в ярком сине-красном платье с блестящими звездами в стиле супергероини Капитана Марвел. «Сегодня была у будущих родственников, они там выбирали наряд для племянницы моего жениха. Я сказала им продолжить поиски. Неужели люди не понимают, в чем следует приходить на свадьбу?» — пожаловалась анонимная невеста в соцсетях.

Многие комментаторы не разделили ее мнения. «Если бы мне не сказали, что это костюм супергероя, я бы никогда не догадалась. Выглядит как симпатичное платье со звездочками», — недоумевали некоторые. «Если это гости, нужно позволить им приходить в том, в чем хотят», — призывали другие.

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Однако нашлись и те, кто поддержал невесту. «Этот ребенок будет на семейных фото. Она не просто гость. Это 100 процентов неправильно», — посчитали они. «Если бы тема свадьбы была космос или супергерои, это бы можно было допустить. Но я считаю, что тематические свадьбы — это бред», — высказалась еще одна пользовательница.

В феврале другая невеста решила не приглашать близкую подругу на свою свадьбу из-за большого размера ее груди. Незнакомка рассказала, что ее подруга Эрин страдает гормональным расстройством, из-за которого ее грудь стала «огромной». «Я не хочу, чтобы первым, что вспоминалось бы людям о моей свадьбе, была гигантская грудь подружки невесты», — призналась невеста.

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