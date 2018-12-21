Неподобающее платье гостьи на свадьбе взбесило невесту

Австралийская невеста ужаснулась платьем приглашенной на ее свадьбу гостьи. Об этом сообщает Daily Mail.
Женщина выложила в сеть переписку, в которой обсуждала с подругой предстоящее торжество. Гостья отправила невесте два варианта наряда для церемонии (фиолетовое платье с цветочным принтом и точно такое же — цвета слоновой кости) и попросила ее выбрать одно из них. «Ты не можешь прийти в белом, так что должна надеть фиолетовое», — отреагировала невеста.
После публикации скриншотов переписки в Facebook мнения комментаторов разделились. «Мне кажется, все из-за неуважения. Они знают, что по традиции нельзя надевать белое платье, но им все равно, потому что они тебя не уважают», — высказывались одни.
«Я никогда не пойму всей шумихи по поводу гостей на свадьбе, одетых в белое. К тому же платье не однотонное, на нем цветочный принт, так что я бы вообще не переживала, если бы кто-то надел такое платье на мою свадьбу, это даже мило. И почему невесты такие нервные?» — спорили другие.
Однако большинство людей сошлись на том, что перед покупкой наряда на свадьбу лучше спросить невесту о ее предпочтениях.
В октябре сообщалось, что жена британского певца Робби Уильямса, актриса Айда Филд пришла на свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка в костюме белого цвета. На 39-летней Филд были белое платье, жакет и головной убор.