Гостью королевской свадьбы уличили в неуважении к невесте

Жена британского певца Робби Уильямса, актриса Айда Филд пришла на свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка в костюме белого цвета. Об этом сообщает The Sun.

На 39-летней Филд были белое платье, жакет и головной убор. Она также надела серебряные туфли и дополнила наряд небольшим клатчем в тон.

Поклонники королевской семьи обвинили актрису в неуважении к невесте и ополчились на нее в социальных сетях. «Только невеста должна быть в белом на свадьбе. Какое неуважение!» — написала одна из них в комментариях к фото в Instagram.

«Вы видели? Айда Филд надела белое! Я бы постыдилась», — возмутилась другая в Twitter.

Внешний вид актрисы прокомментировал и модный эксперт Сара Аллард. «Все знают, что приходить в белом на свадьбу — табу. Выбор Айды Филд удивил королевскую семьи и других гостей церемонии», — заметила она.

Церемония бракосочетания состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Празднования продолжатся в течение двух дней — 12 и 13 октября.

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Ранее сообщалось, что принцесса Евгения вышла замуж в тиаре «Русский кокошник», принадлежащей ее матери, герцогине Йоркской Саре Фергюсон. Тиара из белого золота изготовлена ювелирным домом Garrard&Co и украшена россыпью бриллиантов и семью изумрудами, размер самого крупного из которых — 93,70 карата.

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