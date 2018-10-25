Объявлены самые стильные модели свадебных платьев

Эксперты моды составили список самых стильных свадебных платьев 2019 года. Об этом сообщает The Sun.

На первое место попала модель с американской проймой, наподобие той, что герцогиня Сассекская Меган Маркл надевала во время вечернего приема в день своей свадьбы с принцем Гарри.

На втором месте оказались очень короткие платья-комбинации в стиле 90-х.

На третье место попали наряды с пышными рукавами, спущенными ниже плечей. В качестве аксессуара к такому платью стилисты порекомендовали надеть массивные серьги.

Еще одна востребованная модель — платье, украшенное перьями.

Пятым стало полупрозрачное платье-туника с запахом и вышивкой. Шестым — наряд нетрадиционного цвета, например, синего, ярко-розового или мятного.

Также в 2019 году невестам посоветовали не пренебрегать фатой.

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Ранее в октябре модные эксперты британского ретейлера JD Williams провели опрос среди жителей страны и определили самое лучшее свадебное платье в королевской семье за последние сто лет. В результате, первое место в рейтинге занял подвенечный наряд с кружевным топом и пышной юбкой герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

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