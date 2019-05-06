Гостью высмеяли за попытку перещеголять невесту на свадьбе

Анонимная гостья пожаловалась на портале Mumsnet, что боится перещеголять невесту на свадьбе, и тут же столкнулась с насмешками пользователей. На ее пост обратило внимание Metro.

Женщина выложила фотографию атласного платья асимметричного кроя с принтом из крупных розовых роз и задала вопрос, уместно ли приходить в нем на свадьбу. «Все, кого я спросила (а их было шесть человек), сказали, что я должна идти именно в нем. Но, по-моему, невеста может подумать, что я хочу ее перещеголять», — поделилась переживаниями гостья и попросила пользователей помочь ей разобраться.

Большинство комментаторов раскритиковали наряд. «В таком виде я бы точно не боялась перещеголять невесту», — съязвила одна из пользовательниц. «Оно отвратительно, извини», — высказалась другая. «Это платье даже не белое. Оно цветочное, многие женщины придут в цветочных нарядах», — заметила третья. «Оно милое, но не настолько, чтобы быть лучше платья невесты», — согласилась четвертая.

Платье, о котором идет речь, продается на сайте бренда Chi Chi Curve по цене 68 фунтов стерлингов (около шести тысяч рублей).

В апреле еще одна гостья подверглась жесткой критике после того, как выложила фото в белом платье, в котором собиралась пойти на свадьбу. Участники группы That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») в Facebook обвинили девушку в том, что она пытается «украсть внимание» у невесты. Ее выбор назвали «неуважением» из-за излишнего сходства ее платья со свадебным.

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