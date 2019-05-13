Помолвочное кольцо из мужских волос удивило пользователей сети

Женщина поделилась фотографией помолвочного кольца из волос жениха в социальных сетях и вызвала негодование интернет-пользователей, пишет таблоид The Sun.

«Чудесная пятница! Мой бойфренд стал моим женихом. Он предложил мне выйти за него замуж и подарил кольцо, сделанное из своих волос, — написала невеста, сопроводив пост снимком. — Это кольцо лишь на время, пока на пальце не появится более изысканное украшение».

Фотография необычного украшения стала вирусной и набрала множество комментариев. «Может быть, она достала его волосы из водоотводной трубки и намотала себе на палец? Он вообще знает, что они обручены?» — предположили одни.

«Парень? Как бы сильно я ни любила своего мужчину, я никогда в жизни не надела бы на свой палец его волосы», — писали другие. «Зачем? Просто зачем?» — сетовали третьи.

Ранее в мае сообщалось, что в городе Рагби, Великобритания, парень сделал предложение своей девушке после того, как она нашла внутри пойманной им рыбы золотое кольцо. По словам мужчины, он не прятал украшение в улов. Кристофер предположил, что рыба просто проглотила кольцо до того, как он ее поймал.

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