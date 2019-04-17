Парень вручил девушке помолвочное кольцо своей бывшей и прослыл скупердяем

Пользовательница Reddit рассказала, что ее возлюбленный хочет сыграть с ней свадьбу, но предлагает в качестве кольца то, которое покупал когда-то для бывшей девушки. Своими сомнениями девушка поделилась с посетителями портала.

По словам рассказчицы, они давно обсуждали возможность пожениться. Девушка не хочет показаться «неблагоразумной», если откажет возлюбленному из-за кольца, ведь такой подарок существенно экономит средства. «Однако что-то в моем сердце не может принять тот факт, что кольцо изначально было для другой», — объяснила она.

Автор поста отметила, что ее возлюбленный встречался с предыдущей девушкой около четырех лет и планировал предложить ей выйти за него. Специально для этого он заказал кольцо за границей. Но в итоге они расстались, а кольцо осталось у него. Парень уверяет, что его бывшая не надевала кольцо на палец.

Девушка подчеркнула, что ей не нужно дорогое украшение или бриллианты, но нужно «кольцо, которое было бы куплено с мыслью о ней». Пользователи Reddit удивились предложению ее возлюбленного.

«Отвратительно вот так пытаться дать тебе кольцо, сделанное для кого-то другого. Ты будешь смотреть на него каждый день и обижаться на него за то, как он продешевил», — написал один из пользователей. Большинство сошлись во мнении, что даже из практических соображений не стоит принимать кольцо бывшей. Невесте предложили найти способ вернуть часть средств от продажи старого кольца и обменять его на новое. Кое-кто из пользователей также рекомендовал отказаться от самого кольца, сохранив камень для нового.

В ноябре 2018 года девушка попросила пользователей сети придумать варианты отказа от свадьбы, потому что ей не понравилось обручальное кольцо. В ответ на это комментаторы обвинили ее в грубости и бестактности.

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