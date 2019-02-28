Невеста обиделась на подаренное женихом кольцо и прослыла алчной

Пользователь Reddit под ником secondhandring пожаловалась на своего парня, который сделал ей предложение, подарив старое кольцо своей матери. Она убеждала подписчиков, что жених поступил с ней нечестно, но те окрестили ее алчной материалисткой.

По словам девушки, она живет с бойфрендом уже 10 лет, они растят маленькую дочь. «Я ждала его целую вечность», — заявила она.

Перед годовщиной отношений secondhandring узнала, что парень советовался с ее сестрой по поводу кольца и присылал ей снимки ювелирных изделий от Tiffany. Она догадалась, что тот планирует сделать ей предложение.

В праздничный день бойфренд предложил девушке стать его женой и преподнес ей поношенное кольцо. «Оно выглядело старым, а камни выглядели в лучшем случае средними», — пожаловалась девушка. Оказалось, что это было украшение его овдовевшей матери. Для парня кольцо стало символом настоящей любви, которую его родители испытывали друг к другу.

Девушка заявила, что не хочет начинать брак «с подержанного кольца» и спровоцировала ссору. По ее словам, жених назвал ее материалисткой и перестал отвечать на звонки.

Пользователь ожидала совета и поддержки от завсегдатаев Reddit. Однако те отреагировали на ее жалобы сурово. «Речь идет о том, чтобы делить жизнь с человеком, которого ты любишь, а не о камне, который он надевает тебе на палец», — отрезал один из них. Многие попросили девушку «сделать одолжение» своему жениху и не приходить на собственную свадьбу.

Комментаторы сошлись на том, что новоявленная невеста хотела лишь дорогого подарка, а не предложения о союзе. Они пристыдили ее за то, что она не приняла самый дорогой для ее парня подарок. «Это кольцо, вероятно, значит для него больше, чем ты думаешь», — объясняли они. «Это нечто более особенное, чем какое-то кольцо от Tiffany, которое есть у трех сотен других людей», — заключили юзеры.

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