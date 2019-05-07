Мужчина выловил рыбу с кольцом в желудке и решился на брак

В городе Рагби, Великобритания, мужчина сделал предложение своей девушке после того, как она нашла внутри пойманной им рыбы золотое кольцо. Их историей заинтересовалось британское издание The Sun.

Кристофер Эггинтон и его девушка Сандра Бидгуд рыбачили в восточной части графства Линкольншир. Они поймали много рыбы, однако решили выпустить большую часть обратно в воду, оставив себе всего две.

Вечером Сандра начала потрошить рыбу, чтобы приготовить ужин. Кристофер услышал ее радостный крик и, обернувшись, увидел, что она держит в руке обручальное кольцо. В этот момент он предложил ей выйти за него замуж. Счастливая Сандра согласилась.

По словам мужчины, он не прятал украшение в рыбу. Кристофер предположил, что она просто проглотила кольцо до того, как он ее поймал. Мужчина давно хотел жениться на своей девушке, но никак не мог решиться.

«Мне нужен был небольшой толчок от друга с жабрами, чтобы набраться смелости», — признался он.

Ранее сообщалось, что мужчина сделал предложение своей девушке во время свадьбы сестры. Она помогла ему спланировать все заранее, чтобы он смог удивить возлюбленную эффектным жестом.

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