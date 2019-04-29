Мужчина подговорил сестру и сделал необычное предложение руки и сердца

В Бирмингеме, Англия, мужчина сделал предложение своей девушке прямо во время свадебной церемонии сестры. На видео, снятое гостями церемонии, обратило внимание издание The Mirror.

На ролике видно, что невеста Джессика Хьюз собирается бросить букет невесты подругам. Однако вместо этого она разворачивается, подходит к гостье — Никки Таббере и отдает ей цветы. Под удивленные возгласы гостей невеста поворачивает девушку в другую сторону, где Киран Робертс встает на одно колено и делает возлюбленной предложение.

По словам Никки, она не сразу поняла, что произошло. Когда Джесс вручила ей букет, девушка подумала, что это просто подарок «следующей невесте». Но увидев Кирана с кольцом в руке, британка потеряла дар речи и подбежала к нему.

«Она почти никогда не плачет, поэтому ее слезы в тот момент говорят о многом», — добавил Киран.

Один из знакомых пары рассказал, что в июне прошлого года Никки пережила выкидыш. Тогда Киран рассказал своей семье, что намерен жениться на своей девушке. В течение нескольких месяцев он тайно подбирал ей кольцо.

Столь эффектный способ сделать предложение придумала Джесс. Она помогла брату все спланировать, фотографы и персонал были предупреждены заранее. «Свадьбы должны быть посвящены семье. Некоторые люди говорят, что это день невесты, и они бы сошли с ума, если бы такое произошло на их празднике, но я совсем так не считаю», — заявила Джесс.

Кирнан и Никки ожидают появления ребенка в конце июня. Новоиспеченная невеста отметила, что запомнит этот день на всю жизнь.

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