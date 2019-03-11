Парень сделал предложение возлюбленной на глазах у толпы и схлопотал арест

Житель Ирана сделал предложение возлюбленной в торговом центре и смутил полицию. На видео, опубликованное в Twitter, обратило внимание издание Al Bawaba.

Инцидент произошел в пятницу, 8 марта, в иранском городе Эрак. На кадрах, снятых очевидцем, пара стоит в окружении лепестков красных роз, выложенных в форме сердца. Мужчина просит возлюбленную выйти за него замуж на глазах у многочисленных посетителей торгового центра и надевает на ее палец обручальное кольцо. После чего девушка в белом национальном костюме бросается ему в объятия под поздравления окружающих.

Открытое проявление чувств влюбленных привлекло внимание правоохранительных органов. Власти посчитали, что подобное поведение противоречит исламским устоям и пропагандирует распущенность западной культуры. Пару арестовали, однако спустя некоторое время освободили под залог.

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