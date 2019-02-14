Мужчина позвал жену и лучшего друга на вечеринку и разоблачил их интрижку

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Житель Венесуэлы устроил вечеринку, на которой разоблачил измену своей жены с лучшим другом. На видео произошедшего обратило внимание издание Los Andes.

На ролике мужчина стоит на небольшой сцене перед микрофоном возле женщины в вечернем зеленом платье, предположительно, его жены. На заднем фоне большое количество приглашенных на вечеринку гостей. «Сегодня узнал кое-что, о чем уже давно догадывался, — начал мужчина. — Альберто (имя лучшего друга — прим. «Ленты.ру»), я знаком с тобой более 20 лет. Ты отец моего старшего брата и друга. Но вот ухаживать за моей женщиной — весьма бездушно».

Затем он демонстрирует присутствующим что-то похожее на мобильный телефон жены и зачитывает вслух сообщения, которыми обменивались изменщики. В текстах сообщалось, что Альберто собирался купить дом для жены друга Далианы. Все это время женщина в длинном зеленом платье внимательно слушает, но когда осознает, что в руках мужа ее телефон, пытается его выхватить.

«Я искренне и от всего сердца благодарю тебя [Альберто] за искренность и верную дружбу, которая была между нами на протяжении всех этих 20 лет. И Далиана, тебе тоже спасибо, пускай ты и лицемерила со мной два года», — язвил мужчина.

На последних кадрах он бросает мобильный жены в бассейн и выкрикивает заключительную фразу: «Спасибо за эту ночь, Альберто и Далиана встречаются».

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