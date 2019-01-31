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Изменщик спустя три года заплатил девушке за прощение

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Тони Осборн

Девушка потребовала у парня-изменщика 100 фунтов стерлингов (8,6 тысячи рублей) за возможность вновь с ней общаться. Как сообщает The Sun, молодой человек выполнил ее условие.

Три года назад Тони Осборн (Toni Osborne) из английского города Манчестер рассталась со своим парнем. Однако 27 января 19-летняя девушка поделилась в Facebook скриншотом переписки c ним, где тот заявил, что «готов сделать что угодно», чтобы вновь общаться с Осборн.

«Я сказала своему парню, чтобы он прислал мне 100 фунтов стерлингов, и он действительно перевел деньги», — подписала девушка опубликованную фотографию. Она также прикрепила снимок банковского перевода, датированного 28 января.

«Пусть все знают, что это тот самый парень, который три года назад изменил мне, а потом бросил. Это моя компенсация», — заявила Осборн. Пользователи сети поддержали девушку и пошутили, что «она должна была попросить больше денег».

Пост стал вирусным, собрав 1,5 тысячи ретвитов и более 200 комментариев. Одни сетовали, что, последовав ее примеру, «уже давно бы разбогатели», другие же просили ее парня прислать им «тысячу для покупки машины».

В 2018 году стало известно, как в канадской провинции Британская Колумбия женщина потребовала, чтобы бывший парень заплатил за обручальные кольца, которые он купил на ее деньги. Молодой человек подал встречный иск, согласно которому девушка отказывается возвращать ему вещи на 4,9 тысячи канадских долларов (250 тысяч рублей). Суд удовлетворил оба иска.

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