Ревнивая шотландская школьница подлила в футляр для альта соперницы кислоту

Учащаяся Knox Academy, которая находится в шотландской области Ист-Лотиан, подлила серную кислоту в футляр для альта девушки, начавшей встречаться с ее бывшим бойфрендом. Об этом пишет во вторник, 27 июня, «Би-би-си».

Инцидент произошел 29 сентября 2016 года, однако СМИ написали о нем только сейчас. 17-летняя девушка, имя которой не сообщается, залила кислоту в футляр музыкального инструмента, желая обезобразить играющую соперницу. Когда жертва открыла чехол, жидкость попала ей на ноги, оставив ожоги.

Из-за полученных травм ей пришлось уйти с занятий и отменить урок по вождению. Теперь пострадавшая также переносит психологические травмы, невроз, боли и лазерную терапию для лечения повреждений. По информации шерифского суда Эдинбурга, обе учащиеся были членами оркестра академии. Какое наказание ожидает виновницу произошедшего, неизвестно.

В январе стало известно, что бывший возлюбленный облил серной кислотой победительницу итальянского конкурса «Мисс Романья»-2007 Джессику Нотаро. В результате атаки у 28-летней девушки сильно повреждены глаза, обожжены бедро и нога.