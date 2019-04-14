Австралиец сделал девушке предложение на Большом Барьерном рифе

dailymail.co.uk

Молодой человек из австралийского Брисбена сделал предложение своей девушке во время дайвинга на Большом Барьерном рифе. Об этом передает Daily Mail.

Как сообщается, пара вместе с группой погружалась у рифа Флинн на прошлой неделе. В один из моментов инструктор передал Джошу Томпсону заранее заготовленное кольцо. Затем молодой человек подозвал свою девушку Демику Гилрой, сделал ей предложение, показав записку с вопросом, и надел кольцо на палец. Она согласилась и начала его обнимать.

Отмечается, что пара вместе уже два года, а знакомы они еще со школы. Томпсон предупреждал Гилрой, что намерен сделать ей предложение в 2020-м. Однако он решил сделать ей сюрприз раньше — во время путешествия по случаю дня ее рождения.

Томпсон отметил, что он не самый романтичный человек, однако решил сделать день предложения особенным для девушки. Он добавил, что свадьбу они планируют сыграть в ноябре или весной 2020-го.

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