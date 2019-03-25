Акула снова напала на купальщика на Большом барьерном рифе

На австралийских островах Уитсанди произошло нападение акулы на человека. Об этом сообщает AsiaOne.

Хищная рыба укусила за бедро молодого мужчину. Пострадавшего на вертолете доставили в ближайшую больницу. Его жизни ничто не угрожает.

Это четвертое нападение, произошедшее на Уитсанди за последние шесть месяцев. В сентябре из-за акул в течение суток пострадали 46-летняя женщина и 12-летняя девочка, которая в результате лишилась ноги.

В районе нападений натянули лески с крючками с наживкой и поймали шесть акул. Через неделю ловушки сняли, после чего произошла новая атака. В начале ноября акула напала на 33-летнего купальщика. Он получил серьезные ранения рук и ног и скончался в больнице.

Острова Уитсанди располагаются на Большом барьерном рифе к северо-востоку от штата Квинсленд. Это одно из самых популярным мест отдыха среди любителей подводного плавания. Каждый год его посещают сотни тысяч туристов.

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