Акула загрызла купальщика

В Австралии акула насмерть загрызла 33-летнего мужчину. Об этом сообщает информационный портал BBC News.

Инцидент произошел в гавани Сид на островах Уитсанди, расположенных к северо-востоку от штата Квинсленд в понедельник, 5 ноября. Жертвой акулы стал один из купальщиков. Друзья достали его из воды с серьезными ранениями рук и ног и вызвали спасателей. Мужчину доставили в больницу, где он и скончался.

«На его конечностях были очень глубокие укусы, он пережил значительную кровопотерю и сердечный приступ», — рассказал Бен Макли из спасательной службы Центрального Квинсленда.

В сентябре в той же гавани акулы дважды нападали на купальщиков, обе атаки произошли за одни сутки. Пострадали 46-летняя женщина и 12-летняя девочка. Последняя в результате лишилась ноги.

Всего за этот год в Австралии из-за нападения акул были ранены 16 человек, погибли двое.

После сентябрьских атак местные власти отловили и убили шесть акул, а также на неделю установили ловушки для акул — подвешенные под водой лески с крючками с наживкой. Местные жители призывают вновь принять эти меры.

Профессор Колин Симпфендорфер (Colin Simpfendorfer) из расположенного в Квинсленде Университета Джеймса Кука утверждает, что акулы очень редко появлялись у островов Уитсанди — курорта, предназначенного для занятий водными видами спорта. Он считает, что установка ловушек не просто не поможет отогнать хищных рыб, а навредит морской фауне. Также Симпфендорфер добавил, что погибший мужчина купался в сумерках, что небезопасно, так как в это время акулы проявляют наибольшую активность.

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