Пловец ударил акулу кулаком по жабрам и остался жив

Американец рассказал о нападении акулы, которое он пережил. Об этом сообщает издание New York Post.

61-летний невролог Уильям Литтон (William Lytton) отдыхал на берегу полуострова Кейп-Код в Массачусетсе. По его словам, хищная рыба укусила за левую ногу, когда он заплыл в место, где глубина составляла от 2,5 до трех метров. Он несколько раз ударил ее кулаком по жабрам, чтобы заставить разжать зубы.

После нападения акулы Литтон попал в больницу. Ему сделали шесть операций и выписали через две недели, однако для полного выздоровления ему понадобится еще несколько недель. По его словам, несмотря на это, он благодарен, что остался в живых после всего произошедшего.

Акулы крайне редко нападают на людей у берегов Массачусетса. Литтон стал первым пострадавшим с 2012 года.

6 августа сообщалось, что акула убила 41-летнего туриста из Чехии, который отдыхал с семьей на побережье Красного моря в 20 километрах севернее египетского города Марса-эль-Алам.

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