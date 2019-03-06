Двухметровая акула почти лишила руки помогавшего ей рыбака

У берегов ЮАР акула покусала рыбака, который пытался ей помочь. Об этом сообщает издание The Herald.

Акула длиной около 2,5 метра случайно попала в сети траулера, который занимался промыслом в 55 километрах от города Порт-Элизабет. 46-летний член команды приблизился к хищной рыбе, чтобы освободить ее, однако она схватила его зубами за плечо и предплечье левой руки.

Рыбаки перевязали пострадавшему раны и отпустили акулу. Судно передало сообщение о происшествии и направилось к Порту-Элизабет. Несмотря на шторм, навстречу выслали спасательный катер с медиками. Укушенного мужчину доставили в больницу, его состояние стабильно.

У берегов ЮАР водятся 96 видов акул, в том числе большие белые акулы, тигровые акулы, тупорылые акулы и острозубые песчаные акулы.

В 2017 году сообщалось, что большая белая акула напала на школьницу из ЮАР, занимавшуюся серфингом в районе города Ист-Лондон. Девочку спас одноногий фотограф, который подплыл к ней на собственной доске.

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