Вооруженный рыбак дал отпор двухметровой акуле

В Новой Зеландии рыбак с ножом сумел отбиться от двухметровой акулы-мако. Об этом сообщает издание The New Zealand Herald.

24-летний житель новозеландского города Керикери Кевин Ллойд (Kevin Lloyd) занимался подводной охотой у северного побережья Новой Зеландии. Внезапно в его ногу вцепилась крупная акула. «Я начал бить ее ножом по голове, — рассказывает рыбак. — Ей это не понравилось, поэтому она повернулась и схватила меня за руку».

Ллойд принялся давить ей на глаз другой рукой, а его друг схватил рыбу за хвост и потянул. Тогда акула отпустила его и уплыла, а молодые люди направились к своей лодке, стоящей в 200 метрах от них. Они выбрались из воды и перевязали раны. «Повезло, что со мной был друг, — говорит рыбак. — Без него было бы куда хуже».

Они подобрали третьего знакомого, нырявшего в стороне от них, и добрались до берега. В больнице на руку Ллойда наложили десять швов. Рану на ноге решили не зашивать из-за особенностей повреждений и угрозы заражения.

Акулы-мако представляют опасность для людей. С 1980 по 2010 год зарегистрировано 42 нападения на человека, погибли трое. В среднем эти рыбы вырастают до 3,2 метра в длину и весят от 60 до 135 килограммов, однако встречаются и более крупные особи. Так, писателю Эрнесту Хэмингуэю удалось поймать на спиннинг мако, весившую 357 килограммов.

В феврале сообщалось, что рыбак из Новой Зеландии смог победить небольшую акулу-мако, которая крала его добычу. Мужчина схватил рыбу за хвост, вытащил из воды и сделал ей выговор.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!