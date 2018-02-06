Рыбак заборол акулу после кражи его добычи

Рыбак из Новой Зеландии смог победить акулу после того, как она украла его добычу. Об этом сообщает новостной портал Stuff.

Джо Момоивалу (Joe Momoivalu) из Окленда рыбачил у острова Тиритири-Матанги в лодке со своими коллегами, когда обнаружил, что почти всю пойманную ими рыбу кто-то надкусил. Рыбаки выглянули из лодки и увидели, что куски от добычи отрывала небольшая акула-мако.

Когда хищник в очередной раз попытался украсть рыбу, мужчина схватил ее за хвост и вытащил из воды. «Я сказал ей: "Мы вообще-то собираемся оставить себе эту рыбу, а не выбрасывать, так что не могла бы ты уплыть, пожалуйста?"». Акула попыталась его укусить, но новозеландец крепко держал ее на вытянутой руке.

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Как только он выпустил ее, акула уплыла от них «на скорости в несколько узлов». В итоге у команды осталась и добыча, и фотографии противостояния. Инцидент произошел около недели назад и слухи о нем разошлись по всему городу.

Момоивалу, рыбак с десятилетним стажем, советует не повторять его поступок, так как акулы мако довольно агрессивно и опасны. Он признался, что решился на это только из желания показать сыну, бывшему с ним на одной лодке, как можно бороться с подобными хищниками.

Мако считаются наиболее быстрыми из существующих акул. Они опасны для человека, и хотя и не рассматривают его как пищу, нередко нападают на рыбацкие судна в поисках легкой добычи.

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