Странный танец невесты после предложения руки и сердца попал на видео

В нигерийском городе Лагос девушка пустилась в пляс после предложения руки и сердца. Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание Daily Mail.

Молодой человек подошел сзади, когда она с кем-то разговаривала, встал на колено и достал обручальное кольцо. Повернувшись, девушка увидела его, но не сразу осознала, что происходит.

От удивления она остолбенела на несколько мгновений, а потом принялась подпрыгивать и танцевать. За ней с улыбкой наблюдали оказавшиеся рядом люди. Издание отмечает, что от радости девушка так и не ответила на предложение.

В 2017 году сообщалось, что житель Великобритании Тони Ширз сделал возлюбленной более 100 предложений руки и сердца, но получил согласие только после того, как та попала в больницу с опасной болезнью. Брак зарегистрировали прямо в больнице.

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