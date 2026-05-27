В Прибалтике задумались о создании бомбоубежищ из-за страха перед беспилотниками

Politico: Страны Прибалтики захотели создать бомбоубежища для защиты от БПЛА

В странах Прибалтики испугались возможной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и задумались о создании бомбоубежищ. Об этом пишет газета Politico.

«Разговоры о бомбоубежищах отражают растущую тревогу на восточном фланге НАТО по поводу масштабов и интенсивности российской кампании беспилотников против Украины», — говорится в материале. Там уточняется, что балтийские страны напуганы из-за того, что имеют небольшую географическую территорию и высокую концентрацию городского населения — такие вводные не позволят ошибиться в случае крупномасштабного нападения.

Отмечается, что растущая тревога отразилась на балтийских рынках недвижимости.

Ранее агентство Reuters сообщало, что НАТО укрепит оборону на восточном фланге на случай конфликта с Россией.