На Украине заявили о колоссальном ослабевании Зеленского

Соскин: Зеленский теряет поддержку партнеров и слабеет

Украинский лидер Владимир Зеленский в последнее время теряет поддержку партнеров из-за усугубляющихся проблем. На это указал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Начались конвульсии, серьезные конвульсии. <…> Колоссально слабеет Зеленский», — заявил эксперт. Он пояснил, что на это указывает сразу несколько факторов. В частности, обвинения в адрес экс-главы офиса президента Андрея Ермака, проблемы финансирования и отстранение США от Украины.

Соскин резюмировал, что сейчас вокруг Зеленского рушится все, но самое главное то, что теперь он не может получить деньги.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что урегулирование на Украине не находится в списке приоритетов США.