Золовка попыталась перещеголять невесту и прослыла нелепой в соцсетях

Сестра жениха надела на свадьбу белое платье в попытке перещеголять невесту и была обругана в социальных сетях. Об этом сообщает Mirror.

В Facebook-сообществе, пользователи которого регулярно высмеивают свадебные наряды, появилась фотография со дня торжества. На снимке невеста в белом кружевном платье со шлейфом позирует рядом с женихом, а слева от них стоит женщина в длинном вечернем платье, сшитом так же из белой ткани, и в черных перчатках.

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Подписчики группы бросились критиковать золовку невесты за неподобающий внешний вид. «Представьте, что вы пытаетесь украсть всеобщее внимание, надевая белое платье и длинные перчатки, и терпите неудачу, потому что невеста — настоящая богиня в райском наряде», — язвила одна из них. «Золовка выглядит отвратительно в этом наряде, а рядом с невестой — в десять раз хуже. Сомневаюсь, что кто-то мог бы ее перещеголять, она прекрасна», — поддержала невесту другая. «Согласна с большинством комментаторов. Невеста выглядит фантастически, и на ее фоне золовка просто нелепа», — высказалась третья.

В июне пользователи сети высмеяли невесту, которая купила свадебный наряд с рук и переделала его в домашних условиях. Женщина рассказала в Facebook, как приобрела платье всего за один доллар, однако оно оказалось «слишком простым и слишком длинным». Тогда она обратилась за помощью к другу. Вместо того чтобы укоротить подол снизу, он пришил его к верхней части платья в трех местах. В Facebook ужаснулись нелепостью получившегося наряда.

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