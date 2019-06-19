Неподобающий наряд гостьи на свадьбе разъярил пользователей сети

Неизвестная гостья вывела из себя пользователей сети тем, что пришла на свадьбу в неподобающем наряде. Об этом сообщает The Sun.

Фотографии девушки в облегающем белом платье появились в Facebook-сообществе, где регулярно высмеиваются свадебные курьезы. «Стыжу девушку посередине… Она не невеста. И на свадьбе не было белой тематики или чего-то подобного», — подписала публикацию автор снимка.

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Подписчики группы бросились критиковать гостью, обвиняя ее в попытке перещеголять невесту. «Надевать белое на свадьбу — то же самое, что напиться на вечеринке в честь будущего ребенка», — сравнила одна из низ. «Вероятно, никто ничего не сказал тебе в лицо, но это грубо и эгоцентрично. Не делай так», — прокомментировала другая. «Я никогда этого не пойму. Есть целая палитра цветов, а ты выбираешь белый на чужую свадьбу», — присоединилась еще одна пользовательница.

Это не первый раз, когда пользователи указанного сообщества выступают против модного выбора гостей на свадьбах. Так, в мае одну жительницу Германии разозлила гостья, которая появилась на свадьбе ее приятельницы в слишком коротком платье. На прикрепленном к ее посту фото 11 девушек позируют на улице после официальной церемонии. Среди них — та самая гостья в коротком черном платье с прозрачными оборками.

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