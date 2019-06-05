Пользователи сети пристыдили гостью свадьбы за похожее на дешевое белье платье

Пользовательница сети под ником alexaj12 поделилась переживаниями по поводу наряда своей сестры, который та собралась надеть на свадьбу брата. Об этом она рассказала в посте на портале Wedding Bee.

Речь идет о насыщенно-синем облегающем платье с глубоким декольте и шлейфом. «Моя сестра хотела надеть это платье на свадьбу нашего брата летом. Церемония пройдет на улице, а банкет — в бальном зале. Погода будет жаркая, — говорится в публикации alexaj12. — Она стройная как модель, у нее нет огромной груди, которая бы отвлекала, и она всегда носит открытую одежду». После этого девушка попросила других пользователей высказать свое мнение об уместности такого откровенного наряда на чужой свадьбе.

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Большинство из них не одобрило выбор гостьи. «Оно выглядит как нижнее белье, я не думаю, что в таком можно прийти», — написала одна из них. «Слишком откровенное. И выглядит оно дешево», — заметила другая. «Дело не в фасоне платья, а в ткани. Я вижу пупок модели», — заявила третья и добавила, что точно такое же платье из другой ткани смотрелось бы намного лучше. «Это свадьба, а не чертова красная ковровая дорожка. Это не самое подходящее время, чтобы наряжаться сексуально. Раз она так всегда одевается, значит, она любит внимание, и это неплохо. Но это не ее день. Она гостья, а не королева вечеринки», — возмутилась четвертая комментаторша.

Указанное синее струящееся платье продается на сайте бренда Abyss по цене 207 долларов (около 14 тысяч рублей).

Ранее в июне пользователи Facebook высмеяли тучную невесту за подвенечное платье, похожее на пижаму. На появившемся в соцсети снимке полная девушка позирует перед зеркалом в комплекте из белой футболки и длинной юбки, сшитых из узорчатой ткани. Многие комментаторы негативно восприняли образ и высказались об этом под фото.

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