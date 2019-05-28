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Невеста нашла способ «сохранить чистым» подол платья на свадьбе и была осмеяна

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Пользователи Facebook высмеяли неизвестную невесту за платье с подолом черного цвета. На это обратило внимание издание The Sun.

На странице Facebook Marketplace, где можно продавать и покупать товары других участников, появилось белое подвенечное платье, цвет подола которого постепенно переходит в черный.

Одна из подписчиц группы поделилась находкой в сообществе, в котором публикуются странные свадебные наряды. «Я в равной степени впечатлена окрасом омбре и ее способностью наперед продумывать, как можно избежать пятен на юбке во время церемонии в угольной шахте», — оставила язвительный комментарий анонимный автор поста.

Другие пользовательницы соцсети также посчитали, что платье такой расцветки кажется грязным. «Выглядит, как будто она только что протащила платье по грязи», — согласилась одна из них. «Оно просто испачканное», — добавила другая. «Похоже на утечку нефти», — пошутила третья.

Ранее в мае анонимную жительницу Германии разозлила гостья, которая появилась на свадьбе ее приятельницы в неподобающе коротком платье. Женщина так же поделилась своим негодованием в Facebook: на прикрепленном к ее посту фото 11 девушек позируют на улице после официальной церемонии. Среди них — та самая гостья в коротком черном платье с прозрачными оборками.

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