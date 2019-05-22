Девушка пристыдила подружку невесты за короткое платье и была уличена в зависти

Жительницу Германии разозлила гостья, которая появилась на свадьбе ее приятельницы в слишком коротком платье. Об этом сообщает Daily Mail.

Своим негодованием женщина поделилась в популярном Facebook-сообществе, подписчики которого высмеивают свадебные наряды. На прикрепленном к ее посту фото 11 девушек позируют на улице после официальной церемонии. Среди них — та самая гостья в коротком черном платье с прозрачными оборками.

«Я высмеиваю абсурдно короткое платье девушки слева. Оно разве что прикрывает ее нижнее белье. Я считаю, что это недопустимо», — подписала фотографию автор публикации.

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Однако в сообществе ее не поддержали и, более того, уличили в зависти к внешнему виду гостьи. «Зависть — ужасная черта. Осуждение чьего-то тела или одежды многое говорит о твоих собственных комплексах», — заявила одна из пользовательниц. «Твоя жизнь станет намного лучше, когда ты перестанешь завидовать другим женщинам», — поддержала другая. «У тебя наверняка есть личная неприязнь к этой девушке, поскольку ты ничего не сказала о таком же коротком голубом платье на другой гостье», — отметила третья.

Ранее в мае пользователи сети высмеяли свекровь, которая пришла на свадьбу сына в подвенечном платье в попытке перещеголять невестку. Анонимная девушка рассказала о случившемся в Facebook-группе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») и приложила к посту снимок женщины в облегающем белом платье без бретелек и с длинным шлейфом.

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