Тучную невесту высмеяли за похожее на пижаму платье

Пользователи Facebook высмеяли тучную невесту за подвенечное платье, похожее на пижаму. Ее фотографию разместили в группе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), где регулярно высмеиваются нелепые свадебные наряды. Об этом сообщает The Sun.

На снимке полная девушка позирует перед зеркалом в комплекте из белой футболки и длинной юбки, сшитых из узорчатой ткани.

Публикация набрала более 900 комментариев. Большинство участников сообщества негативно восприняли образ и высказались об этом под фото. «Неужели никто из ее друзей не захотел помочь ей найти что-то менее похожее на занавески?» — осведомилась одна пользовательница. «Это просто скатерть. Почему друзья ей наврали?» — поддержала другая.

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Некоторые пользователи попытались защитить анонимную невесту. «Вероятно, перед тем, как высмеивать ее, нам следует поговорить о том, как трудно большим женщинам найти доступное свадебное платье, не похожее на пижаму», — призывали они. «Возможно, она чувствует, что это единственная вещь, в которой ей будет удобно. Многие женщины с большим размером склонны впадать в уныние. Не стоит их стыдить», — оправдывали невесту другие.

В мае неизвестную невесту из США пристыдили за нелепый подвенечный наряд, который она продемонстрировала на видеоролике в соцсетях. Наряд девушки представлял собой блестящий корсет с кружевным орнаментом. На видео в дополнение к нему она примерила длинный пышный шлейф. Участники этого же Facebook-сообщества посчитали платье слишком откровенным для торжества.

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