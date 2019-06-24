Невеста перешила платье в домашних условиях и была осмеяна в сети

Пользователи сети высмеяли невесту, которая купила свадебный наряд с рук и переделала его в домашних условиях. Об этом сообщает The Sun.

Женщина рассказала в Facebook, как приобрела платье всего за один доллар, однако оно оказалось «слишком простым и слишком длинным». Тогда она обратилась за помощью к другу. Вместо того чтобы укоротить подол снизу, он пришил его к верхней части платья в трех местах. «Мне нравятся складки, но не нравится, как выглядит живот. Но я не знаю, чем его прикрыть», — призналась невеста и попросила совета в сети, добавив, что жених предлагает прикрыть его розой.

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Однако пользователи соцсети ужаснулись нелепым дизайном наряда и разместили фото неизвестной невесты в сообществе, где регулярно высмеиваются свадебные курьезы. «Только костер исправит его», — заявил один из них. «Оно просто отвратительно», — раскритиковал другой. «Мне кажется, тут все понятно. Просто выброси это платье», — порекомендовал третий.

Ранее в июне неизвестная гостья вывела из себя пользователей сети тем, что пришла на свадьбу в неподобающем наряде. Подписчики той же самой Facebook-страницы бросились критиковать девушку, обвиняя ее в попытке перещеголять невесту. «Надевать белое на свадьбу — то же, что напиться на вечеринке в честь будущего ребенка», — сравнила одна из них.

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