Невесту подняли на смех за перешитое в домашних условиях платье

Невесту, решившую превратить свой длинный свадебный наряд в мини-платье в домашних условиях, высмеяли в сети. Об этом сообщает The Sun.
Девушка купила шелковое платье без бретелек cо шлейфом и блестящими золотыми деталями в магазине секонд-хенд и решила его самостоятельно укоротить. Результат своего труда она выложила в Facebook-группу That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), чтобы получить критику пользователей.
Однако они не одобрили новый дизайн наряда. «Выглядит так, будто подол платья попал в газонокосилку», — высмеяла платье одна из пользовательниц. «Кажется, твоя мама решила тебя подстричь», — прокомментировала другая. Однако один из участников группы «встал на защиту» невесты. «В любом случае, оно стало бы уродливым, так как было таковым с самого начала», — заключил он.
Ранее в июле пользователи сети обругали гостью свадьбы за похожее на нижнее белье платье, в котором она собралась прийти на торжество.