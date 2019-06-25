Подружка невесты захотела прийти на свадьбу в неглиже и была осмеяна

Будущая невеста обругала свою сестру, которая собралась прийти на ее свадьбу в неподобающем наряде. Об этом девушка рассказала в Facebook. На ее пост обратило внимание издание Daily Mail.

«Моя свадьба будет через восемь дней и я попросила свою сестру еще в январе купить синее платье с цветочным принтом. Сегодня она сказал мне, что так и не заказала платье, но ей нравится вот это», — написала невеста, прикрепив к посту снимок черного прозрачного платья с цветочными нашивками.

«Я сказала ей, что такой наряд неприемлем для свадьбы, особенно для подружек невесты, и исключила ее из списка подружек невесты», — пожаловалась девушка.

Фото: Fashion Nova

Пользовательницы сети поддержали ее и согласились с тем, что выбранное платье совершенно не подходит для такого события. «Девушки, надевающие подобные платья, просто хотят перещеголять невесту», — заметила одна комментаторша. «Это свадьба, а не фестиваль Coachella», — съязвила другая пользовательница. «Платье, конечно, милое, но совершенно не для подружки невесты. До свадьбы осталось всего восемь дней, а у нее до сих пор нет наряда!?» — возмутилась третья подписчица.

Другие пользовательницы заметили, что платье больше напоминает нижнее белье. «Это похоже на ночнушку. Если бы кто-то явился на мою свадьбу в неглиже, я бы отправила его домой спать», — отметила одна женщина. «Чудесное нижнее белье! Такое подходит разве что для вечеринки возле бассейна, на которой все собираются выпивать, а не плавать», — пошутила другая подписчица.

В июне неизвестная девушка поделилась переживаниями по поводу наряда своей сестры, который та собралась надеть на свадьбу брата. Речь идет о насыщенно-синем облегающем платье с глубоким декольте и шлейфом. Большинство пользователей не одобрили выбор гостьи, называя платье дешевым нижним бельем.

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