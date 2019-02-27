Бывший адвокат Трампа рассказал про его отношение к чернокожим

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп — расист, презирающий чернокожих. Об этом рассказал его бывший юрист Майкл Коэн, выступая перед комитетом палаты представителей США по наблюдению и реформам. Его выступление транслирует в прямом эфире The Guardian.

Коэн напомнил о том, как президент называл страны третьего мира «сраными дырами», и рассказал, что Трамп однажды предложил ему назвать хоть одну страну, которой управляет чернокожий и которая при этом не является такой «сраной дырой». Юрист подчеркнул, что президентом США в тот момент был Барак Обама.

Он также рассказал, что однажды, когда он ехал с Трампом по неблагополучному району в Чикаго, тот сказал, что только чернокожие могут так жить, а также добавил, что афроамериканцы не станут за него голосовать, потому что слишком тупы для этого.

Коэну предстоит отбывать тюремное заключение за налоговые махинации. В январе 2019 года он заявил, что президент в 2016 году дал ему указание соврать Конгрессу о его бизнес-планах по строительству небоскреба в Москве.

В январе 2018 года из-за слов Трампа разгорелся скандал: на закрытой встрече он, говоря о странах, из которых в США едут мигранты, назвал их «сраными дырами». Комитет ООН по правам человека счел это высказывание расистским и ксенофобским. Позже американский лидер заявлял, что хочет, чтобы в Соединенные Штаты приезжали мигранты со всего света.

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