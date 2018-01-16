Трамп открестился от своего мнения о «сраных дырах»

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы США принимали мигрантов со всего света. Об этом он заявил репортерам во время встречи с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во вторник, 16 января, передает Reuters.

«Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду», — заявил он.

Назарбаев позднее рассказал, что надеется на введение США безвизового режима для граждан Казахстана. По его словам, Вашингтон может пойти на такой шаг после того, как Астана отменила визовый режим с США, сообщает РИА Новости.

11 января американский лидер заявил, что США не должны принимать мигрантов из «сраных дыр» (shithole) вроде Гаити и стран Африки, на закрытой встрече в Белом доме.

Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций назвал высказывание расистским и ксенофобским. Впоследствии журнал The New Yorker посвятил обложку своего нового выпуска словам Трампа, опубликовав карикатуру, на которой из большой черной дыры выглядывает голова человека, чья прическа похожа на шевелюру Трампа.

14 января отель Дональда Трампа в Вашингтоне (Trump International Hotel) превратили в «сраную дыру», спроецировав на него изображения эмодзи-какашек. На фасаде также появились надписи «Это место — сраная дыра», «Это не нормально» и «Президент отвлекает нас от вредящей нам политики».

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