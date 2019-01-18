Трампа заподозрили в попытке скрыть связи с Москвой

Президент США Дональд Трамп лично дал своему юристу Майклу Коэну указание солгать Конгрессу США о проекте строительства небоскреба в Москве. Об этом со ссылкой на два анонимных источника сообщает BuzzFeed News.

По информации, полученной изданием, президент поручил Коэну сказать конгрессменам, что переговоры по возведению Trump Tower в российской столице закончились на несколько месяцев раньше, чем это было на самом деле.

В ходе предвыборной кампании Трамп отрицал, что у него есть бизнес-интересы в России, однако, как сообщает издание, не менее 10 раз встречался с Коэном по поводу московского проекта и передавал информацию о нем своим детям — Иванке Трамп и Дональду Трампу-младшему.

Кроме того, утверждает BuzzFeed, американский лидер поручил своему юристу организовать его деловой визит к президенту России Владимиру Путину — Трамп хотел обсудить с ним строительство небоскреба. О том, что президент напрямую попросил солгать о его связях с Россией, Коэн якобы рассказал специальному прокурору Роберту Мюллеру, работающему над делом.

В разговоре с CNN Энтони Кормье, автор материала, опубликованного на Buzzfeed News, отметил, что документов, подтверждающих эту информацию, журналисты не видели — публикация основана на словах источников.

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13 января сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало проверку в отношении президента США. В ходе него выяснится, насколько решения президента угрожают национальной безопасности, а также работал ли он в интересах России намеренно или же просто попал под ее влияние.

В ноябре 2018 года бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признался, что соврал Конгрессу о связях американского лидера с Россией.

Дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016-м ведет cпецпрокурор Роберт Мюллер. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне 2018 года американские спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По их данным, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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