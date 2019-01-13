ФБР поискало связи Трампа с Россией

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало проверку в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Расследование началось вскоре после увольнения Трампом директора ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года. В ходе него выяснится, насколько решения президента угрожают национальной безопасности, а также работал ли он в интересах России намеренно или же просто попал под ее влияние.

Также было открыто уголовное дело с целью выяснить, было ли увольнение Коми попыткой Трампа воспрепятствовать правосудию. Позже два дела объединили в одно.

Отмечается, что подозрения о связях Трампа с Россией в ФБР возникли еще во время выборов 2016 года. Тогда он обратился к Кремлю с просьбой найти и обнародовать содержание электронной почты Хиллари Клинтон, которая была его оппонентом. Еще одним поводом стало досье на Трампа, составленное бывшим разведчиком Кристофером Стилом. В нем утверждалось, что Россия могла шантажировать избранного президента США.

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Как сообщает издание, на данный момент о ходе расследования ничего не известно. По словам адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, то, что за полтора года свидетельств о нарушении национальной безопасности не было, значит, что ФБР «ничего не нашли».

Сам Дональд Трамп назвал The New York Times «ущербной газетой», а Коми — «абсолютным подонком». Он также отметил, что расследование начали «бывшие лидеры ФБР, почти все уволенные или вынужденные уйти по очень плохим причинам».

Дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016-м ведет cпецпрокурор Роберт Мюллер с 2017 года. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне 2018 года спецслужбы США выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По их данным, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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