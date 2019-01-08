Встречавшейся с сыном Трампа российской юристке предъявили обвинения в США

Российскому адвокату Наталье Весельницкой, которую допрашивали по делу о российском вмешательстве в американские выборы, предъявили новое обвинение в США. Об этом пишет The New York Times.

Весельницкая обвиняется в воспрепятствовании американскому правосудию во время расследования инцидента с отмыванием денег в Министерстве юстиции.

В США уверены, что в афере замешан влиятельный российский бизнесмен и его инвестиционная компания. Минюст направлял в российское правительство письмо с просьбой оказать содействие в расследовании, однако ответное письмо оправдывало указанное лицо и его деятельность.

Американская прокуратура указывает, что Весельницкая тайно сотрудничала с высокопоставленными лицами в российской прокуратуре и участвовала в подготовке официального ответа, поступившего в федеральный суд Манхэттена.

В апреле Весельницкую допросили в сенатской комиссии США по делу о вмешательстве России в выборы американского президента. Интерес следователей вызвала ее встреча с сыном президента Дональда Трампа до его избрания в 2016 году. Утверждалось, что целью встречи был сбор компромата на второго участника предвыборной гонки — Хиллари Клинтон.

Юрист заявила, что их общение сыном президента носило частный характер и не имело отношения ни к Трампу-старшему, ни к Клинтон, ни к выборам в целом.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает все обвинения.

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